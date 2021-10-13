‘Ergenekon’ davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

‘Ergenekon’ davasına bakan sekiz eski hakim ve savcının, ‘suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak’ suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

AA’nın haberine göre ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, sanık eski hakim Hasan Hüseyin Özese ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, o dönemde ilgili mahkemede mübaşir olarak görev yapan ve tanık sıfatıyla ifadesi alınan kişinin beyanları okundu.

Tanık beyanında, ‘Ergenekon’ yargılamaları sırasında, sanıklar ve avukatlar arasındaki belge alışverişlerinin, belgelerin incelemesinin ardından taraflara verildiğini, bu kapsamda verilmeyen belgenin olup olmadığını bilmediğini, mahkemenin bu uygulamasının, yargılamanın sonraki aşamalarında kaldırıldığını anlattı.

Tanık beyanına karşı diyecekleri sorulan sanık Özese, tanığın mahkeme huzurunda dinlenilmesi talebinde bulundu; ‘belgelerin incelenmesinin ardından taraflara verilmesine müsaade edildiği’ iddialarını reddetti.

Müşteki avukatlarından Erkin Etike, tanık beyanı doğrultusunda, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu dile getirdi. Müşteki Nusret Senem de duruşma salonlarında mikrofon vasıtasıyla sanık-avukat görüşmelerinin de denetim altına alınmaya çalışıldığını aktardı.

Müşteki Hüseyin Buzoğlu, Özese’nin atılı suçu işlemediklerine dair savunmasını kabul etmediklerini belirterek, tutuksuz sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat’ın görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyetinin ara kararları açıklandı. Firari sanıklar Sedat Sami Haşıloğu, Ercan Fırat ve Nihat Topal hakkındaki yakalama kararlarının infazlarının beklenilmesine, haklarında adli kontrol uygulaması devam eden diğer sanıklar yönünden ise tutuklama talebinin reddedilerek adli kontrolün devamına karar verildi.

Duruşmaya, 25 Ocak 2022’de devam edilecek.