Erdoğan'a 'Bunlar için mi mücadele ettik' demişti: Eski vekil AKP'den ihraç edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Biz bunlar için mi mücadele ettik?” diye soran eski vekil Hüseyin Kocabıyık, AKP’den ihraç edildi.

Hüseyin Kocabıyık… Fotoğraf: AA

Kocabıyık, İBB odaklı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturmalardaki gözaltılar sonrası X’ten şöyle yazmıştı: “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!”

Kocabıyık paylaşımın ardından tedbirli kesin ihraç kararıyla AKP Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Bugün toplanan kurul, Kocabıyık’ı AKP’den ihraç etti.

Kocabıyık, 25 ve 26’ncı dönem İzmir milletvekiliydi.