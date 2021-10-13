Erdoğan ile AKP’li Zengin’e hakaretten yargılanan avukata yedi yıl kadar hapis istemi

Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmakla suçlanan avukata yedi yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Erdoğan ile Zengin ‘müşteki’ sıfatıyla yer almıştı. Sanık M.Y.’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ten iki yıl dört aydan yedi yıla kadar hapis istenmişti. Avukat M.Y., 23 Şubat’ta tutuklanmış, 19 Mart’ta tahliye edilmişti.

İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına M.Y. ve taraf avukatları katıldı.

M. Y. şunları söyledi: “Önceki duruşmalarda hükmün açıklanmasını kabul etmiştim ama vazgeçtim. Kabul etmiyorum. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Ben asla cinsel bir imada, bir hakarette bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Twitter hesabındaki sözlerinin ‘eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığını, hakaret niteliğinde’ olduğunu belirtti.

Savcı, iddianamedeki gibi iki suçtan toplam yedi yıla kadar hapis istedi. Hakim, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için süre verip duruşmayı erteledi.