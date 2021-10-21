Erdal Sağlam: Makro dengelerin bozulmaya devam etmesi kaçınılmaz gözüküyor

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda dün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin tüm zamanların zirvesine yaklaştı ve bugün 64 bin doların üzerinde. Yatırımcılar ETF’lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahip.