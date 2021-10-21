Erdal Sağlam: Makro dengelerin bozulmaya devam etmesi kaçınılmaz gözüküyor

Financial Times’da yer alan OECD bünyesindeki Karaparanın Önlenmesine İlişkin Komite’nin Türkiye’yi gri listeye alacağı yolundaki haber, şimdi olmasa bile ileriye dönük Türkiye ekonomisi açısından önemli olumsuzluklar yaratabilir.
Yine Fitch’in “bankaların, varlıklarının uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle risk altında olduğunu” belirtmesi, önümüzdeki dönem risklerinin giderek çeşitleneceğini göstermesi açısından ilginç bir haberdi.
Mevcut iktidarla makro dengelerin bozulmaya devam etmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor.