Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Makro dengelerin bozulmaya devam etmesi kaçınılmaz gözüküyor

Financial Times’da yer alan OECD bünyesindeki Karaparanın Önlenmesine İlişkin Komite’nin Türkiye’yi gri listeye alacağı yolundaki haber, şimdi olmasa bile ileriye dönük Türkiye ekonomisi açısından önemli olumsuzluklar yaratabilir.

Yine Fitch’in “bankaların, varlıklarının uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle risk altında olduğunu” belirtmesi, önümüzdeki dönem risklerinin giderek çeşitleneceğini göstermesi açısından ilginç bir haberdi.


Mevcut iktidarla makro dengelerin bozulmaya devam etmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı

SON HABERLER

Bitcoin tüm zamanların zirvesinde

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda dün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin tüm zamanların zirvesine yaklaştı ve bugün 64 bin doların üzerinde. Yatırımcılar ETF’lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahip.