Epiphaneia Antik Kenti’nde ‘takvimler mozaiği’ gün ışığına çıkarıldı

Hatay’ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti’ndeki kazılarda, kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her ayın karşılığında personifikasyonun (kişileştirme) yer aldığı ‘takvimler mozaiği’ bulundu.

Fotoğraflar: AA

‘İssos Harabeleri’ olarak da bilinen antik kentte 2006’da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar devam ediyor. Bu yılki sezon kazılarında bulunan sikke ve mozaik gibi eserlerin yanı sıra Bronz Çağ’a tarihlenen seramikler, kent tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.

Kazının bilimsel danışmanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, AA muhabirine, dönem kazılarına 40 kişilik bir ekiple başladıklarını söyledi.

Epiphaneia’nın Hatay’ın geçmişten günümüze kadar korunmuş tek antik kenti olduğunu dile getiren Özdilek şöyle devam etti: ”Osmanlı dönemine kadar kesintisiz 27 kültürün izlerini kazılar sonunda materyal kültür incelemesi ve mekansal analizle tespit ettik. Çok güzel taban mozaikleri bulduk. Mozaikler, dünyada eşi benzeri olmayan kırsal aktivitenin anlatıldığı takvimler mozaiği ve her ayın karşılığında bir personifikasyon (kişileştirme) var. Biz bu sene yaptığımız kazılarda haziran ve temmuz ayının personifikasyonuna rastladık. Burada geometrik bir bordür içerisinde figürler ve yazılı anlatımlar var. Yazıtlarda ise ayın anlatımı ve yanında buna denk gelen Roma astrolojisindeki burçlar bulunuyor.”

Özdilek, kazılarda Helenistik, Bizans, Osmanlı, Abbasi dönemlerine ait çok çeşitli zaman aralığında sikkeler de bulduklarını söyledi.



