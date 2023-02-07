Enkazdan kurtarılan çifte ilk müdahaleyi kızları yaptı: Aç kapıyı annecim sana sürpriz yaptım

Kahramanmaraş’taki Üçgözler Apartmanı’nın enkazından sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

Arama-kurtarma çalışmaların depremin ikinci gününde devam ediyor. Diken gelişmeleri canlı blogla aktarıyor…

AA’nın aktardığına göre Kahramanmaraş şehir merkezindeki Hayrullah Mahallesi Kuddusi Baba Bulvarı üzerinde yıkılan Üçgözler Apartmanı’nda çalışmalarını yürüten ekipler, öğlen saatlerinde yıkıntılar arasından seslerin geldiğini belirledi.

Sesin geldiği alanda çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki Turan ve Aynur Ak çiftine ulaştı.

Sana sürpriz yapmak için geldim

Çifte ilk tıbbi müdahaleyi, daha enkaz altından tam çıkarılmadan, alanda yardım için bulunan UMKE görevlisi kızları Pınar Ak yaptı.

Genç UMKE görevlisi kızın enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi.

Müdahale sırasında ‘Bir ses duydum’ diyen annesiyle konuşan Pınar Ak, “Tamam, bendim annem o. Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim” diye seslendi.

Pınar Ak, anne ve babası hastaneye götürülmek üzere ambulansla alındıktan sonra arkadaşlarına sarıldı.