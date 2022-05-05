Enkazdan 132 saat sonra çıkarıldı: Sert bir objeyle duvara vurarak sesini duyurmuş

Çin’in Çangşa kentinde geçen hafta cuma günü çöken altı katlı binanın enkazının altında kalan bir kadın 5,5 gün sonra kurtarıldı.

1 Mayıs’ta da bir kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Fotoğraf: Reuters

Çöken binadan 10 kişinin kurtulduğunu, beş kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve onlarca kişinin de kayıp olduğunu açıklayan yetkililer, bugünün ilk saatlerinde kurtarılan kadının bilincinin açık olduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekipleri bağırarak, binada ses çıkaran noktalara tıklayarak ve eğitimli köpekleri kullanarak bir yaşam belirtisi ararken, bina çöktükten 132 saat sonra bir kadına ulaşmanın sevincini yaşadı.

Adı açıklanmayan 21 yaşındaki kadın, bina çöktüğü sırada yatakta olduğunu, yıkılma anında duvarların tamamen üstüne yıkılmadığını, başının üzerinde bir üçgen oluşturduğunu anlattı.

Suyu yudum yudum içmiş

Bunun dışında başucundaki yarım sürahi suyun da hayatta kalmasında rolü büyüktü. Bitmesin diye yudum yudum içmişti, sarındığı yatak örtüsü de sıcak tutmuştu. Cep telefonun sinyali kaybolmuştu ancak tarih ve saati takip etmek için işine yarıyordu.

Sesini duyurmak ve yardım istemek için sert bir objeyle duvara vurduğunu anlatan genç kadın şunları söyledi: ‘‘Dışarıdan gürültü sesi geldiği zaman vurmuyordum duymazlar diye. Arama-kurtarma ekibinin yakınımda olduğunu hissettiğimde ve dışarısı sessizken düzenli olarak vuruyordum. Sonunda sesimi duyurmayı başardım.”

Genç kadının kurtuluşu Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da gündeme oturdu.

Binanın çökmesiyle ilgili soruşturma kapsamında inşaatta yolsuzluk, standartlara uyulmaması gibi suçlamaların yöneltildiği dokuz kişi tutuklandı.