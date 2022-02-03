‘Engelliler derneği’ adı altında fuhuş yapan 26 kişi yakalandı

Erzurum’da ‘engelliler derneği’ adı altında fuhuş yaptıkları iddia edilen 26 kişi yakalandı.

AA’nın haberine göre ahlak büro amirliği ekipleri, kentte ‘engelliler derneği’ adıyla faaliyet gösterenlerin fuhuş yaptığı ve yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dernek ve yöneticilerini üç ay takibe alan ekipler, merkez ve Aşkale ilçesinde yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda fuhuş yaptığı tespit edilen biri yabancı uyruklu 14 kadın ve onları fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen ve bahse konu derneğin başkanlığını yapan R.S. dahil 12 kişiyi yakaladı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadın, işlemler sonucunda sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Para cezası

Fuhuşa karıştığı tespit edilen 92 kişiyeyse 1 milyon 229 bin lira idari para cezası uygulanan operasyonda, şüpheliler ‘fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini‘ suçundan haklarında düzenlenen evraklarla adliyeye sevk edildi.