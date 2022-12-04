Endonezya’da yanardağ patladı: 2 bin kişi tahliye edildi

Endonezya’nın Semeru Yanardağı patladı. Küller havaya saçılırken, bölgeden tahliyeler başladı.

Fotoğraflar: Reuters

Yetkililer uyarı durumunu en üst seviyeye çıkardı, bu da yanardağın faaliyetinin arttığı anlamına geliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre şimdiye kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak yanardağın çevresindeki bölgeden yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

Semeru’dan dökülen lavlar nedeniyle insanlardan en az 8 km uzakta durmaları istendi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi’nden (PVMBG) bir sözcü, tehdit seviyesinin üçten dörde çıkarılmasının patlamanın insanların evlerine de tehdit oluşturduğu anlamına geldiğini söyledi.

Merkez, önceki bir patlamadan sonra yeniden inşa edilen bir köprünün ağır hasar gördüğünü kaydetti.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB), muson yağmuru ile karışan volkanik külün yakındaki köylere yağdığını ve çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere 1.969 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

En az altı köyün etkilendiği kaydedildi. Patlamanın videoları, büyük bir kül bulutunun havaya yükselerek gökyüzünü kararttığını gösterdi.

Japonya, patlamanın ardından en güneydeki adaları için tsunami uyarısı yayınladı, ancak meteorologlar herhangi bir tsunaminin gözlemlenmediğini açıkladı.