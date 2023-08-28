Diken

Yaramazlara biraz batar!

Endonezya’da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya’nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı.


AA’nın haberine göre yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

SON HABERLER

Bu konuyu daha da ‘sindirmeliyiz’

nsanların çoğu ne kendilerinde ne de yakınlarında bir yeme bozukluğu olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla da konuyu kendisiyle ilişkilendiremiyor.