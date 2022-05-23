Ender görülen İtecik Lalesi çiçek açtı: Koparmanın cezası 109 bin lira

Uşak’ta yaklaşık 50 dekarlık alanda yetişen ve ender görülen bir şakayık türü olan İtecik Lalesi, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Fotoğraflar: AA

Kayaağıl Köyü sınırlarındaki yaklaşık 1200 metre rakımlı İtecik Tepesi’nde yetiştiği için halk arasında İtecik Lalesi olarak bilinen ‘Paeonia Peregrina’nın çiçek açması nedeniyle Vali Turan Ergün’ün katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Tepenin kırmızıya bürünmesine neden olan İtecik Laleleri görenlerin içini açtı; fotoğraf tutkunlarına da birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı sundu.

Dünya Biyoçeşitlilik Günü kapsamındaki etkinlikte bitkinin yetiştiği alanın, 2020’de ‘İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı’ olarak ilan edildiği anımsatıldı.

İtecik Lalesi’ni koparmanın cezasının 109 bin lira olduğunu aktaran Ergün şöyle devam etti: “Ben şuna inanıyorum, sadece cezayla değil… Bunun değerini anlasın vatandaşlarımız, zaten koparmaz. Bizim sahip çıkmamız lazım. Bize özgü bir değer. Onu korumamız lazım. Ben Uşaklıların bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Yani cezadan çok sahip çıkarak korunur bunlar. ”