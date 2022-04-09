Ender Bilgin: Futbolumuzun nur topu gibi bir kaosu var

Futbolumuzun nur topu gibi bir kaosu var. Yayın işi arapsaçına döndü. Mevcut yayıncı kuruluş maç yayınlarını kaptırmak istemiyor ama ihalenin bir bölümü lehine sonuçlandığı için Saran Grubu da hak iddia ediyor. Maddi şartlar istedikleri gibi çıkmadığı için Kulüpler mevcut yayıncıya bir yıl opsiyon tanıyıp, önümüzdeki yıl yeni bir ihale yapılmasına sıcak bakıyor. Ama yayıncı kuruluş sadece bir yıllık uzatma fikrine yakın değil. Eğer bir yıl opsiyon hakkı tanınacaksa önerdikleri rakamı düşürecekleri yönünde bilgiler var. Anlayacağınız kulüpler de, yayıncılar da, TFF de mutlu değil. Bu şartlarda nasıl bir ortak nokta bulunacak bilemiyorum. TFF başkanlığını vekâleten devralan Servet Yardımcı’yı zor bir iş bekliyor. Ama bu bir fırsata da dönüşebilir. Yayın kaosunu Haziran’daki seçime kadar çözmesi halinde, başkanlık koltuğuna oturması daha kolay olacaktır.

Ender Bilgin’in yazısı