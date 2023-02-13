Emre Çolak futbolu bıraktı: Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen, geçen haftalarda Intercity’e transfer olan Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Ocak ayının sonlarında İspanya 3. Lig ekibi ‘CF Intercity’ ile sözleşme imzalayan 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını bildirdi.

Ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini söyleyen oyuncu şunları kaydetti:

“Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin.”

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Çolak, ardından İspanya’nın Deportivo la Coruna takımına transfer olmuştu. İspanya’nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wehda forması giyen milli futbolcu, daha sonra tekrar Deportivo’ya transfer olmuş ve altı ay boyunca eski takımının formasını giymişti.

2021 yılında Türkiye’ye dönen Çolak, sırasıyla Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe’de futbol hayatını sürdürdü.

Geçtiğimiz ay sonunda İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, imzayı attıktan 17 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı.