Emre Bol: Sürekli geç kalınan sezonlardan sıkıldı

Öncelikle yıkılmış, yerle bir olmuş takımı alıp, ikinci yarının en çok kazanan, en çok gol atan ve en çok puan toplayanı yaptığı için İsmail Kartal’a teşekkür etmek gerek.

Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren Fenerbahçe’nin hocası olmayacak.

Zor dönemde hatta herkesin köşe bucak kaçtığı bir dönemde elini taşın altına koyduğun için teşekkürler İsmail hoca…

Bu sezon artık bitti. Bundan sonra yapılması gereken ivedi bir şekilde transferleri tamamlayıp, tam kadro kampa başlamak olmalı.

Sürekli geç kalınan sezon başlangıçlarından çok sıkıldık.

Emre Bol’un yazısı