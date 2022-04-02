Emrah Lafçı: Algı yönetimi vatandaşın faturayı eline aldığı ana kadar sürer

Göz göre göre böyle bir yoksullaştırıcı politikayı hiçbir demokratik ülkede uygulayamazsınız. Hem halk buna izin vermez, hem de düzenleyici ve denetleyici diğer kurumlar önleyici bazı önlemler alır. Ama malesef özellikle içinde bulunduğumuz sürekli istikrarsızlık ve yoksulluk yaratan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi birçok demokratik kurum ve geleneği yerle bir ettiği için koca bir ülke olarak bu politikaları izlemek zorunda kalıyoruz.

Güya kalıcı cari fazla vereceğiz diye çıktığımız yolda koşar adım 3 haneli enflasyona doğru yaklaşıyoruz. Diğer taraftan bırakın cari fazla vermeyi Türkiye ilk 2 ayda yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Dikkat ederseniz bu dahiyane fikirleri bulan ve uygulayan Bakan Nebati özellikle bu tarz kötü verilerin geldiği ya da zam haberlerinin olduğu günlerde sırra kadem basıyor. Başladığımız yerden bitirelim; “algı yönetimi vatandaşın faturayı eline aldığı ana kadar sürer.”

Emrah Lafçı’nın yazısı