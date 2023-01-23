‘Elveda Cennet?’ Arter’de: Oyun sanat yoluyla özgürleşiyor

Gerhard Stäbler ve Kunsu Shim’in işbirliğiyle hayata geçirilen EarPort, Arter’in OyunBu başlıklı grup sergisinden hareketle kurgulanan ‘Elveda Cennet?’ başlıklı bir performansla 27 Ocak’ta Hezarfen Ensemble eşliğinde izleyicilerle buluşuyor.

Stäbler ve Shim, 2000 yılından bu yana pek çok uluslararası sanat kurumunda gerçekleştirdikleri ve sergi kavramıyla mekân algısı arasındaki ilişkiler etrafında kurguladıkları performanslarını, Hezarfen Ensemble eşliğinde Arter binasının farklı alanlarına taşıyacak.

Oyunun kural tanımazlığını ve özgürleştiriciliğini müzik aracılığıyla yeni bir mekan ve hikaye yaratmak için kullanan Stäbler ve Shim, oyun kavramını ‘salt eğlence’ olarak ele alan yaklaşımın ötesine geçerek belli başlı maddi ölçütlere, işlevlere ve kültürel-politik normlara tabi olan faaliyetleri sanat yoluyla özgürleştirmeyi ve böylelikle ‘cenneti kurtarmayı’ hedefliyor.

Oyunun ve mizahın, gündelik uğraşlar ve üretim süreçlerinin dışında bırakılmasının insanın üzerine düşürdüğü karanlık ve yankısız gölgeden yola çıkan ‘Elveda Cennet?’ başlıklı performans, bu yoksunluk durumundan kaynaklanan sessiz boşluğu bir ‘anlatı oyunu’ ile dolduruyor.

27 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20:00’de Kunststiftung NRW ve Kuzey Ren-Vestfalya Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşecek performansın biletleri Arter’den temin edilebilir.