Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği

UNESCO Dünya Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

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Her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan 2 bin 300 yıllık Efes Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘Gece müzeciliği’ uygulamasıyla 9 Nisan’dan itibaren gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.

Özellikle yazın sahil bölgelerindeki sıcaklıklar nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistlerin akşam serin saatlerde müzeleri ziyaret edebilmesi amaçlandı. Antik kent, LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı.

Ziyaretler, mevcut giriş tarifesiyle saat 00.00’a kadar yapılabiliyor.

Aydınlatılan 21 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğindeki Celsus Kütüphanesi, zengin süslemeleriyle gece görenleri etkiliyor.

Gece ziyaret edilebilen alanlar arasında antik dönemde Efes’in soylularının yaşadığı Yamaçevler de yer alıyor.