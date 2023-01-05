Edward Norton Pocahontas’ın soyundan geliyormuş: Hikayeler gerçek çıktı

‘Dövüş Kulübü’, ‘Sihirbaz’ ve ‘American History X’ gibi filmlerle tanınan 53 yaşındaki ABD’li oyuncu Edward Norton’ın Amerikan yerlisi Pocahontas’ın soyundan geldiği ortaya çıktı.

Edward Norton’ın Pocahontas’ın soyundan geldiği ortaya çıktı

Norton, çocukluğunda ailesinden Pocahontas’ın akrabaları olduğuna dair hikayeler duysa da bunların söylenti olduğunu düşünüyordu.

ABD kanalı PBS’teki ünlülerin kökenlerinin araştırıldığı ‘Kökenlerini Bulmak’ (Finding Your Roots) adlı programa çıkan Norton, bunun gerçek olduğunu öğrendi. Programın tarihçisi Henry Louis Gates Jr., bir yerli kabilesinin lideri olan Şef Powhatan’ın kızı Pocahontas’ın Norton’un 12’nci dereceden büyükannesi olduğunu söyledi.

BBC’nin aktardığına göre Pocahontas 5 Nisan 1614’te Virginia’nın Jamestown kentinde kolonici John Rolfe ile evlendiğinde, Shakespeare daha ölmemişti. Pocahontas Mart 1617’de, Rolfe ise ondan beş yıl sonra öldü.

Dr. Linwood Custalow ve Angela Daniel’ın 2007’de yayımladığı ‘Pocahontas’ın Gerçek Hikayesi: Tarihin Diğer Tarafı’ adlı kitapta Pocahontas’ın kaçırılıp John Rolfe ile evlendirilmeden önce Kocoum adlı bir yerliyle evli olduğu ve bir çocuğunun bulunduğu yer alıyordu.

Smithsonian Ulusal Amerikan Yerlileri Müzesi’ne göre bu kitaptaki bilgiler hem sözlü hem de yazılı tarihsel belgelerle destekleniyor.

Norton’un bu bilgiyi öğrendiği anlar, sunucu Gates’in Twitter hesabında da paylaşıldı.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!



Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY — Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023

Tarihe ilgi duyan ve daha önce kendi kökenlerine dair de araştırmalar yapan Norton’ın şaşırdığı tek bilgi bu değildi. Gates, atalarının köle sahibi olduğunu da söyledi.

Üçüncü büyük büyük babası yedi köle sahibiydi. Bunlar 55 yaşında bir adam, 37 yaşında bir kadın ve yaşları 10, 9, 8, 6 ve 4 olan beş kız çocuğuydu.

Gates ‘Bunu öğrenmek sana ne hissettiriyor’ diye sorduğunda Norton bunun ‘rahatsız edici’ olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Herkes böyle bir şeyden rahatsız olmalı. Bu, ülkemizin tarihi üzerine yeniden düşünmemizi sağlamalı ve buna itiraz etmeliyiz. Sekiz yaşında köle ifadesini duyunca insan yaşamak istemiyor.”