Eczacı odası başkanı uyardı: Depremzedeye ilaç farkı çıkarmayın

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, depremzedelerin deprem bölgesi dışında kalan eczanelerden ilaç almak istediklerinde ilaç fiyat farkı ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Durumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerine ilettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını kaydeden Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kurumun depremzedelere ilaç fiyat farkı çıkmaması için gerekli düzenlemelerin bir an önce çıkarılmasını istedi.

Özcan depremzedelerin muayene ücreti ve hasta katılım payı ödemediklerini ancak çok ciddi tutarlarda ilaç fiyat farklarını ödemek zorunda kaldıklarını söyledi: “Bunlar yakınlarını kaybetmiş, evlerinden olmuşlar, yaşadıkları yerden kilometrelerce uzakta zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Depremzedelere, ilaçlarını almak istediklerinde ilaç fiyat farkı çıkmasını kabullenemiyoruz. Vicdanları sızlatan bu duruma son verin.”