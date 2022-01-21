Ebru Kılıçoğlu: Galatasaray defansından bir de oyun kurmasını beklemek çok iyimser kalıyor

Eğer bu futbol maçı değil de okul olsaydı, öğretmen Galatasaray’ın yeni teknik direktörüne sonuç yanlış olduğu için geçer not vermese bile gidişattan bir kanaat notu verebilirdi. Ancak burası okul değil. Kimse kanaat göstermiyor ve Galatasaray’ı tanıma sürecinde, yine ‘füzyon’ bir kadro sahaya süren Torrent’in hesabı sahaya uymuyor. Amaç oyunu geriden kurarak hızla ileriye aktarmak. Anlaşılan o ki, yeni hoca Galatasaray defansının kendi asli görevini yaparken bile zorlandığını henüz gözlemlememiş. Bu çerçevede bir de oyun kurmalarını beklemek çok iyimser kalıyor.

Ebru Kılıçoğlu’nun yazısı