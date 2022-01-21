Ebru Kılıçoğlu: Galatasaray defansından bir de oyun kurmasını beklemek çok iyimser kalıyor

Eğer bu futbol maçı değil de okul olsaydı, öğretmen Galatasaray’ın yeni teknik direktörüne sonuç yanlış olduğu için geçer not vermese bile gidişattan bir kanaat notu verebilirdi. Ancak burası okul değil. Kimse kanaat göstermiyor ve Galatasaray’ı tanıma sürecinde, yine ‘füzyon’ bir kadro sahaya süren Torrent’in hesabı sahaya uymuyor. Amaç oyunu geriden kurarak hızla ileriye aktarmak. Anlaşılan o ki, yeni hoca Galatasaray defansının kendi asli görevini yaparken bile zorlandığını henüz gözlemlememiş. Bu çerçevede bir de oyun kurmalarını beklemek çok iyimser kalıyor.
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Gülistan Doku’nun ablası ve Abakarov’un babasına hapis cezası
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Merkez Bankası’nın net rezervlerindeki düşüş sürüyor
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KKM’nin dördüncü haftası: Döviz hesaplarında gerileme yine sınırlı
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Boğaziçili akademisyen, üç dekanı görevden alan ‘kayyım’ın ‘izlediği yolu’ anlattı
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Erol Köroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci’nin üç fakülte dekanını görevden alırken ‘izlediği yolu’ anlattı: “Bizim duyduğumuz bir sene boyunca 500’ün üzerinde öğrenciye disiplin soruşturması talebi rektörlükten fakültelere ve enstitülere yağdırıldı. Bu disiplin kurulları oluşturularak yerine getirildiği halde eksik yapıldığı söylenerek dekanlara disiplin soruşturması açtılar.”