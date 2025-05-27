E-imza operasyonu: 'Doktor' Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı

Kamudaki sistemlere yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek erişen, bu yolla sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği öne sürülen 20 kişi tutuklandı.

Volkan Uçak. Fotoğraf: Instagram

Ankara Başsavcılığı, 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkarılarak kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığını ve bu yolla çıkar elde edildiğini tespit etti. Bu doğrultuda Bilişim Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, taklit imzalarla kurumların sistemlerine eriştiği, üniversite mezuniyet belgesi veya sürücü belgesi düzenlediği öne sürüldü.

23 Mayıs’ta Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonla 58 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında 39 kişi tutuklama, 11 kişiyse adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, bunlardan 20 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Ekol TV‘nin haberine göre tutuklanan isimler arasında kamuoyunda ‘doktor’ diye bilinen Volkan Uçak da var. Hipnoz seansları düzenleyen ve seans ücretlerinin yüksek olduğu söylenen Uçak’ın, Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diplomasıyla Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu tespit edildi.

Uçak, ifadesinde Türkiye’den lisans ve yüksek lisans diplomasının olmadığını itiraf etti. Dublin Üniversitesi’nden mezun olduğunu iddia etti. YÖK’ten alınan bilgiler kapsamında Uçak’ın sınav kaydının ve diploma kaydının olmadığı, para karşılığı Ege Üniversitesi’nden diploma aldığı da belirlendi.