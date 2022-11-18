Dünyanın en yaşlı ilkokul öğrencisi ‘Gogo’ öldü

Dünyanın en yaşlı ilkokul öğrencisi olarak tanınan 99 yaşındaki Kenyalı Priscilla Sitienei öldü.

Fotoğraf: BBC

BBC’ye konuşan torunu Sitienei’nin çarşamba günkü derslerden sonra fenalaştığını ve hayatını kaybettiğini söyledi.

12 yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla önümüzdeki hafta başlayacak sınavlara hazırlandığı belirtilen Sitienei’nin hayatı filme konu oldu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (Unesco) övgü aldı.

Örnek olmak istedi

Britanya’nın işgali altındaki Kenya’da büyüyen ve ülkesinin bağımsızlık mücadelesine tanık olan Sitienei, geçen yıl genç anneleri yarım bıraktıkları eğitimi tamamlamak üzere okula dönmeleri için teşvik edeceğini söylemişti: ”Sadece Kenya’dakilere değil dünyada okula gitmeyen tüm kızlara örnek olmak istedim. Eğitim olmazsa sizle tavuk arasında bir fark olmaz.”

2015 yılında BBC’ye verdiği röportajda, sonunda okuma-yazmayı öğrendiğini, çocukken böyle bir olanağı olmadığını söylemişti.

65 yıl ebelik yaptı

Yaşadığı Ndalat köyünde 65 yıldır ebelik yapan Sitienei, 2010’da ‘Leaders Vision Preparatory School’ adlı okula kaydolmuştu. Yerel dil Kalenjin’de ‘büyükanne’ anlamına gelen ‘Gogo’ olarak tanınıyordu.

Yaşam öyküsü Fransız yapımı, ‘Gogo’ filminde anlatılmıştı. Film sayesinde Fransa’ya gitmiş ve first lady Brigitte Macron’la tanışmıştı.

Filmin senaristlerinden Patrick Pessis onu Twitter’dan andı: ”Kız çocuklarının eğitimiyle ilgili mesajı daima yaşayacak.”