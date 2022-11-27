Dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanı bir dönem daha koltuğunu garantiledi

Dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanı unvanının sahibi Ekvator Ginesi’nin lideri geçen haftaki seçimi de ‘kazandı.’

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Dün akşam, 43 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’nun (80), geçen pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 95’ini aldığı açıklandı. 1979’dan beri ülkeyi yöneten Mbasogo’nun karşısına birkaç muhalif rakip çıktı ancak hiçbirinin kazanması beklenmiyordu.

Devlet başkanı yardımcısı oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue, ”Sonuçlar bizim haklı ve doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Büyük bir parti olmaya devam edeceğiz” dedi.

Petrol zengini orta Afrika ülkesinin yönetiminde, devlet başkanının oğlu dışında başka aile üyeleri de kilit rollere sahip.

Muhalefetin sesini yükseltmesine izin verilmeyen, basını özgür olmayan, çoğu TV kanalının hükümet veya müttefiklerinin kontrolü altında olduğu ülke, insan hakkı ihlalleri, seçime hile karıştırma gibi olumsuzluklarla anılıyor. Otoriter bir rejimin başında olduğuna dair suçlamaları reddeden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’nun iktidardaki altıncı dönemini uluslararası imajını düzeltmek için kullanacağı tahmin ediliyor.

İspanya Ginesi, 1968’de bağımsızlığını elde ederek Ekvador Ginesi olmuştu. 1,4 milyon nüfuslu ülkede Fransızca, Portekizce, İspanyolca konuşuluyor. 1996’da bulunan petrol halkın refah seviyesine yansımadı, çoğunluk yoksullukla boğuşuyor.