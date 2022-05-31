Dünyanın en güçlü adamı: Araç çekti, fıçı fırlattı, ağırlık yükledi

İskoç Tom Stoltman, ikinci kez ‘dünyanın en güçlü adamı’ unvanının sahibi oldu.

Fotoğraf: World Strongest Man

Katılımcıların araç çekme, baş üstü ağırlık kaldırma, fıçı atma, ağırlık yükleme gibi kategorilerde yarıştığı güce ve dayanıklılığa dayalı, uluslararası spor müsabakası ‘Dünyanın En Güçlü Adamı’ (World Strongest Man) 24-29 Mayıs tarihlerinde ABD’nin Sacramento kentinde düzenlendi.

180 kilo olan ve geçen yıl da şampiyonluğu elde eden 28 yaşındaki Stoltman, üst üste ikinci kez birinci olunca büyük sevinç yaşadı.

Birinciliği elde ettikten sonra BBC İskoçya’ya konuşan Stoltman, taraftarı olduğu Glasgow Rangers’ın Alman Eintracht Frankfurt takımıyla 18 Mayıs’ta oynadığı UEFA Avrupa Ligi finalini izlemek için İspanya’ya gittiğini ve bu nedenle herkesin onun bu yıl başarılı olamayacağını düşündüğünü söyledi.

”Sakindim, yarışmaları birer antrenman gibi gördüm ve kazandım. Zaten Sevilla’ya gidip Rangers’ı izlemesem evde kalıp strese girerdim. Gitmiş olmamın olumlu etkisi oldu” diyen Stoltman, 1977’den beri düzenlenen çoklu oyun müsabakasını iki kez kazanan 10’uncu isim oldu.