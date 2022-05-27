DSÖ: Maymun çiçeğine karşı toplu aşılamaya gerek yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletlerin (BM) İsviçre’nin Cenevre kentindeki ofisinde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında DSÖ yetkilileri maymun çiçeği virüsüne dair brifing verdi.

DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkati çekerek, “Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz” dedi.

Briand, aşının gerekliliği konusunda, “Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde” ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının görüldüğünü ancak artabileceğini belirten Briand, virüse karşı seyahat yasağı veya Covid-19 salgınına karşı uygulanan yasakları DSÖ’nün gerekli görmediğinin ve yayılımının Covid-19’dan farklı olduğunun altını çizdi.

İlk olarak 6 Mayıs’ta Britanya’da görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20 ülkeye yayıldı.