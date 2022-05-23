Drake’in ilk F1 bahis kuponu yattı: 300 bin Kanada doları kaybetti

Kanadalı rapçi Drake, Formula 1 (F1) İspanya Grand Prix’sini Monakolu pilot Charles Leclerc’in kazanacağını düşünerek bahis kuponu yaptı. 300 bin Kanada doları (3,72 milyon lira) yatırdı; kaybetti.

Fotoğraf: Instagram

Dün Barcelona kentinde koşulan Grand Prix’yi Red Bull’un pilotu Belçika doğumlu Hollanda vatandaşı Max Verstappen kazandı. Drake, Scuderia Ferrari’nin pilotu Leclerc’in kazanması halinde parasını 2,5’e katlayacaktı ancak olmadı.

Drake, Instagram hesabından kripto parayla bahis oynanan platform Stake’te bahis oynadığını duyurdu ve, ”İlk Formula 1 bahis kuponum. Bakalım ne olacak” yazdı. Kuponun fotosunu da ekledi.

Fotoğraf: Reuters

F1’de ilk bahiste umduğunu bulamayan Drake, subat ayında, Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonunun belirlendiği, ABD’nin en büyük spor organizasyonu Super Bowl’u Los Angeles Rams’in kazanacağını doğru tahmin etmiş ve 300 bin Kanada doları kazanmıştı.