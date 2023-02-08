Dört aylık Ayşe bebek, 57 saat sonra kurtarıldı

Hatay’da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan dört aylık depremzede ‘Ayşe’ bebek, 57 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana gelmişti.

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde, son açıklamalara göre 6 bin 44 bina yıkıldı.

Depremin üçüncü gününde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, ‘mucize’ denebilecek güzel haberler de geliyor.

Bunlardan bir tanesi dört aylık depremzede Ayşe bebek…

Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay’da Çetillik Mahallesi’nde yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ailesine ulaşılamayan ve isminin ‘Ayşe’ olduğu öğrenilen dört aylık bebeği depremden yaklaşık 57 saat sonra sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavisi için hastaneye sevk edildi.