Diyarbakır’da kuraklık riski: Onlarca gölet kurudu

Diyarbakır’da bir kısmı yağışlar ve su kaynaklarıyla doğal oluşan, bir kısmı ise vatandaş eliyle oluşturulan onlarca gölet, geciken mevsimsel yağışlar nedeniyle kurudu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan baraj gölleri ve göletlerde kuraklığın etkisinin azaltılması için 2022 yılı içerisinde su takviyesi çalışmaları yapıldı.

Göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su balıkçılığı yapılan, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılan ve birçok türe ev sahipliği yapan göl ile göletler, geciken mevsimler yağışlar nedeniyle de kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 40 yıldır bölgede biyolojik çeşitlilik ve göçmen kuşlara yönelik çalışma yürüten Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Diyarbakır’ın birçok canlı için yaşam alanı olduğunu ve 200’ün üzerinde kuş türüyle kuş cenneti sayılacak bir konumu bulunduğunu söyledi.

Kayıplar yaşanması bekleniyor

Son dönemde beklenen kar yağışının gelmediğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

“Bu da bu alanlarda yaşayan canlıların üreme potansiyellerinde ciddi düşüşe neden olacak. Burada yaşayan en küçük tek hücrelilerden daha üst canlılara kadar yeterince gelişim, üreme ve çoğalma olamayacak. Bunlarda azalma olacağı için buraya gelen canlılar da bu türleri tüketemeyecek ve yeterince beslenme olamayacak. Bu nedenle tür çeşitliliği ve türe ait birey sayısında kayıplar yaşanması bekleniyor.“