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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da 15 öğrencinin tacizle suçladığı öğretmenin görev yeri değişti

Diyarbakır’da 15 kız öğrencinin şikayeti sonrası başlayan soruşturmada, iddiaların odağındaki öğretmenin görev yeri değiştirildi.

Dicle ilçesindeki bir okulda eğitim gören öğrenciler, öğretmen D.B.’nin kendilerini ödev kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp taciz ettiğini ailelerine anlattı.


Aileler, birlikte jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler de pedagog eşliğinde ifade verdi.

Suç duyurusunda bulunulan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. İlçe milli eğitim müdürlüğü, D.B.’nin görev yerini değiştirdi.

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