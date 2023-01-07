Dilek Sabancı’dan ‘rahat ve mutlu yaşamın’ sırrı: 50-100 milyon dolar, ev, araba, tekne yeter

İş insanı Dilek Sabancı, bir insanın rahat yaşayabilmesi için ‘milyar değil milyon dolarların da yetebileceğini’ belirterek insanların ’50-100 milyon dolarla rahat rahat yaşayacağını’ ifade etti.

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Radyo Sputnik’te yayımlanan ‘Meliha Okur’la Anlat Bana’ programının konuğu olan Dilek Sabancı Okur’un ‘Bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli?’ sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnsanların rahat yaşayabilmesi için milyar dolarlara gerek olmadığını 1-2 milyonun da yeterli olabileceğini söyleyen Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanın iyi bir evi, arabası, rahat yaşayabileceği bir parası olması lazım ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilmeli. 50 ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız ama bence 100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha çok mutlu olabilmek daha büyük başarı. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, insan başka ne ister ki?”