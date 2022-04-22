Dilek Güngör: Bu sefer daha kapsamlı…

Bu sefer daha kapsamlı…

Önümüzdeki hafta salı günü AK Parti ve MHP milletvekilleri ile ilgili kurumların toplanacağı bir toplantı olacak. Orada sosyal medya platformlarında dezenformasyona ilişkin maddeler masaya yatırılacak.

Ancak öğrendiğim kadarıyla, şu anda hazırlanan taslakta, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar hakkında ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Teklifte yer alan maddeye göre, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı olduğunu bildiği bir bilgiyi alenen yayan kimse, fiilin kamu güvenliğini, kamu barışını veya kamu sağlığını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun, gerçek kimliğini saklamak suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Ayrıca mahkeme kararına rağmen içerikleri kaldırmayan sosyal medya platformlarına da kademeli yaptırımlar gündemde…

Dilek Güngör’ün yazısı