Depremzedelerin yakınları ‘e-Nabız’ üzerinden bilgi alabilecek

Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının ‘eNabız’ uygulaması üzerinden bilgi alabileceği belirtildi.

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Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, depremzedelerin birinci ve ikinci derece yakınlarının uygulama üzerinden bilgi alabileceği aktarıldı.

Kullanıcılar, e-Nabız profillerinde ‘Doğal Afet Bilgilendirme’ alanına tıklayarak yakınları hakkında bilgi alabilecekler.

Sunulan bilgilerin de ‘kesin’ olmadığına dikkat çekilerek şunlar aktarıldı:

“Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur.”