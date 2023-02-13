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Yaramazlara biraz batar!

Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan işletmeye para cezası

Deprem bölgesinde fahiş fiyatla çorba satan dinlenme tesisine, 1 milyon 860 bin lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Adana’da yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde, deprem bölgelerine yardım götüren ya da yurdun diğer bölgelerine gitmeye çalışan depremzedelere fahiş fiyatla çorba satışı yapıldığına dair sosyal medyada görüntülerin yer aldığı anımsatıldı.


Bu işletmeyle ilgili bakanlığa çok sayıda şikayet başvurusunda bulunulduğu ve bahse konu işletmeye para cezası uygulandığı aktarıldı:

“Ticaret il müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir.”

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