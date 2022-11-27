Deplasman maçına giden Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan araç devrildi: Bir ölü, dokuz yaralı

Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.

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TFF 3’üncü Lig’de bugün saat 14:00’te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye’den İzmir’e giden taraftarları taşıyan A.T’nin kullandığı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.

Sağlık ekipleri, E.C.A’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Akhisar ve Salihli’deki hastanelere kaldırıldı.