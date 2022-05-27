Depeche Mode’un üyesi Andy Fletcher hayatını kaybetti

Britanyalı grup Depeche Mode’un üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti.

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1980’lerde kurulan grubun kurucularından Fletcher’ın ölümü Depeche Mode’un sosyal medya hesabından duyuruldu: “Yakın arkadaşımızın, ailemizden birinin ve grup üyemizin zamansız ölümü karşısında şoke olduk ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz.”

Basildon’da 1980’de kurulan grup, iki yıl önce en iyilerin yer aldığı Rock and Roll Hall of Fame listesine dahil edildi.

The Cure’un davulcusu Lol Tolhurst, ‘çok üzüldüğünü’ ifade etti, Brian Jonestown Massacre grubunun solisti Anton Newcombe de “Anıyorum” mesajını paylaştı.

Grup, solist Dave Gahan, sonradan ayrılan Alan Wilder, Andrew Fletcher ve Martin Gore tarafından kuruldu.