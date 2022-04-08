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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Yaşadığım Türkiye ile Erdoğan’ın yaşadığı Türkiye her halde aynı yer değil


Yaşadığım Türkiye ile Erdoğan’ın yaşadığı Türkiye her halde aynı yer değil!

Mesela şöyle demiş Erdoğan: “Gelişmiş ülkelerin dahi sarsıntılar yaşadığı dönemden Türkiye’nin güçlenerek çıkması çok çok önemli başarıdır.”


AK Parti zenginlerinin kur korumalı mevduat ile paralarına para kattığı, yandaş müteahhitlerin vergilerinin affedildiği, karlarının katlandığı, Devlet gücünü elinde bulunduranların “itibar” adı altından kamunun kaynaklarını savurmaya devam ettiği bir dönemdeyiz.

Diğer tarafta ise insanlar ekmek kuyruklarında bekliyor, ayçiçek yağıyla mazot fiyat yarışına girmiş. Domates, biber, hıyar artık tek tek satılmaya başlanmış.

İnanın, böyle bir dönemde Türkiye hangi sarsıntıdan güçlenerek çıkmış anlamakta zorlanıyor insan.

Türkiye’nin güçlü durumu buysa vay halimize!

Deniz Zeyrek’in yazısı

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