Deniz Zeyrek: Propaganda şansı kara delik tarafından yutuluyor

Malumunuz, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, adalet duygusunun bir türlü yerleşmemesi, mutfaktaki çarşı pazardaki yangın gibi faktörler bir araya gelip iktidar için seçim öncesinde devasa bir “kara delik” oluşturuyor. İktidarın propaganda malzemesi olarak kullandığı, kullanacağı ne varsa o kara delik tarafından yutuluyor. Örneğin TOGG’u yutuyor: Türkiye yıllar sonra “milli ve yerli” bir otomobil üretecek. Projenin dünyada elektrikli otomobil piyasasında ses getirmesi hedefleniyor. Ancak, iktidar için çok önemli olan bu propaganda şansı o kara delik tarafından yutuluyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı