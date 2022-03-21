Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Ekonomi caCIK gibi


Evet ekonomimiz tam bir “cek, cık, cuk” ekonomisi oldu. Neden mi? İzah edeyim:

Öyle bir ekonomi ki… İhracat ekonomisi deseniz değil, ithalat olmadan ihracat yapamıyoruz. Üretim ekonomisi deseniz değiliz. Dış kaynak akan bir ekonomi deseniz zerresi yok. Faizsiz ekonomiyiz deseniz, faizler tutulmuyor. Kur politikası allak bullak. Tarım ekonomisi deseniz, çiftçimiz, ziraatçımız kan ağlıyor. Hıyar olmuş 30 TL. Ekonomi adeta CaCIK gibi!


İşte bizim ekonomi tutarsızlıklarıyla çelişkileriyle yolunu bulmaya çalışan bir (ca)CIK ekonomisi!

Öyle bir ekonomi ki… D

Devlet büyüklerimizin çocukları üç beş yılda gemi filosu sahibi oluyorlar. Babaları o filoları küçük göstermek için “Ne gemisi kardeşim gemiCİK” deyiveriyor. Daha bu ne ki yandaş şirketlerin “mandenCİK”, “GökdelenCİK”, “OtoyolCUK”, “İhaleCİK” durumlarını saymaya rakamlar yetmiyor.

Cumhurbaşkanımız çıkmış geçiş ücretini açıklıyor: Sadece 200 liraCIK.

Bir depo benzinin 1000 TL olduğu bir ülkede 200 lira ne ki? Tabi ki 200 liraCIK diyecek!

İşte bizim ekonomimiz proje rantlarının uçup gittiği bir CIK ekonomisi!

Deniz Zeyrek’in yazısı

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