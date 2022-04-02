Deniz Zeyrek: Ekibi aksine inansa da Kılıçdaroğlu tereddüt etmeyecektir

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak konusunda çok istekli.

Diğer taraftan Kemal Bey’in yakın ekibi adaylık konusunda kendisinden de istekli ve inançlı.

Türkiye’nin Parlamenter Sisteme geçişinde ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmayı kim istemez ki?

Bu tespiti yaptıktan sonra şunu da açıkça ifade etmemiz gerekir ki Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olmayı çok istiyor ama tarihe “en kritik seçimi kaybeden lider” olarak geçmeyi de istemiyor.

Bu yüzden son dönemeçte yapılacak kamuoyu anketlerinde kaybedeceği ya da kıl payı fark nedeniyle kazanması riskli görünen bir seçime girmek istemeyecektir.

Yakın ekibi aksine inansa da Kılıçdaroğlu böyle bir ihtimal söz konusu olursa, seçimleri rahat kazanacak güçlü bir adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarma konusunda tereddüt etmeyecektir.

Deniz Zeyrek’in yazısı