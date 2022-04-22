Deniz Zeyrek: AK Parti’nin ampulü ışığa hasret kalabilir

Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde, bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın durumuyla yüzleştiniz. İstisnaları saymazsak, faturalarını ödeyemeyen vatandaşların tamamına yakınını faturaları ödeyemeyecek duruma getirdiğinizin farkındasınızdır umarım!

Artık, bu ülkede iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle “faturalarını ödeyemez hale gelmiş insanlar” da var, elektrik zamları nedeniyle “ödenemez hale gelen faturalar” da!

Her krizin faturasını vatandaşa yükleyen, şirketlerin sırtını sıvazlayan iktidar, bu soruna bir an önce bir çözüm bulmazsa, vatandaş da ilk seçimde iktidarın ampulüne giden elektriği kesebilir. Kılıçdaroğlu’nun ampulü eninde sonunda elektrikle buluşabilir. Ancak millet oyunu keserse AK Parti’nin ampulü ışığa hasret kalabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı