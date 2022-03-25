Deniz Zeyrek: AK Partili biri, ‘CHP iktidarında böyle bir şey olsa kıyameti koparmıştık’ dedi

AK Parti kadrolarından başka insanlarla da konuştum. Herkes benzer görüşler dile getirdi. Hatta biri, “CHP iktidarında böyle bir şey olsa kıyameti koparmıştık” diye özeleştiri yaptı.

Çok haklı!

Rize’de derelerine, Muğla’da zeytin ağaçlarına, Boğaziçi Üniversitesi’nde üniversitesine sahip çıkan başörtülü kadınlara yapılanlar CHP iktidarında yapılsa muhafazakarlar kıyameti koparırdı.

Adana’da o copu bütün hırsıyla ve gücüyle çarşaflı bir kadına indiren başörtülü polis, gerçekten kınanacak, kabul edilemez bir harekete imza atmıştır ama aynı zamanda AK Parti iktidarının başörtüsü konusundaki samimiyetsizliğini de ortaya çıkarmıştır.

Önemli bir not daha: Bu olay sadece iktidarın başörtüsü konusundaki maskesini düşürmedi! Aynı zamanda toplu gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan başka mahalleden kesimlere yönelik orantısız kolluk şiddetine karşı kayıtsız kalan muhafazakarların samimiyetsizliğini de gün yüzüne çıkardı.

Deniz Zeyrek’in yazısı