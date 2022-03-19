Deniz Zeyrek: AK Parti hayal kırıklığına uğrayabilir

AK Parti, yeni düzenlemeyle fazla milletvekili çıkarmayı planlıyor ama oy kaybı yüksek olursa ve bir çok ilde birinci parti olma şansını yitirirse, hayal kırıklığına uğrayabilir.

Zira AK Parti’nin 2018’de birinci çıktığı bir çok ilde 2023 genel seçimlerinde ikinci hatta üçüncü parti olma ihtimali var.

TBMM’ye sunulan Seçim Kanunu teklifinden her halukarda kârlı çıkacak olan parti ise HDP olacak. Daha önce iki kez yüzde 10 barajını aşmayı başaran HDP, barajın yüzde 7’ye düşürülmesiyle iyice rahatlayacak.

Diğer taraftan HDP herhangi bir ittifaka mensup olmadığından ittifak oylarının birleşik sayılmasıyla yaşadığı milletvekili kayıplarını telafi etme şansı bulacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı