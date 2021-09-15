Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ‘medya ödülleri’ sahiplerini buldu: Abdulkadir Selvi, Fahrettin Altun, Hilal Kaplan…

ABD’li teknoloji devi Apple’ın dün lansmanını yaptığı iPhone 13 serisi telefonlar, Türkiye’de 11 bin TL ile 23 bin TL arasında değişen ve büyük çoğunluğun karşılamakta güçlük çekeceği fiyatlardan satılacak. Dünyada ise durum biraz daha farklı.