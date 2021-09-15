Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ‘medya ödülleri’ sahiplerini buldu: Abdulkadir Selvi, Fahrettin Altun, Hilal Kaplan…

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödüle ‘layık görülenlere’ ödüllerini verdi.
‘Yılın İletişim Ödülü’ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a verildi. ‘Yılın Haber Ajansı Ödülü’ne layık görülen Anadolu Ajansı adına da ödülü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz aldı.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da törendeki konuşmasında sosyal medyanın denetim altına alınması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan’a, ise ‘Ailenin Adı Yok’ kitabıyla ‘Yılın Kitabı’ ödülünü verdi.
Diğer ödül sahibi isimler ve kuruluşlar şöyle:
Yılın Ankara temsilcisi – Zafer Şahin- KANAL D
Yılın köşe yazarı- Abdulkadir Selvi- Hürriyet gazetesi
Yılın gazetecisi- Batuhan Yaşar – İhlas Medya
Yılın internet gazetesi – Süper Haber TV
Yılın televizyon programı – Mesut Yar- Star TV
Ahmet Kekeç Özel Ödülü – Hakan Kekeç
Ferhat Koç Özel Ödülü – Milli Gazete
Yılın yerel internet sitesi- Kon Haber – Yaşar Toy
Yılın yerel internet televizyonu- Mardin Life – Mardin – Kadir Üründü
Yılın TV yorumcusu- Emin Pazarcı – Akşam Gazetesi
Yılın TV yöneticisi- Dr. Zahid Akman – KANAL 7
Yılın araştırmacı gazetecisi- Murat Alan- Yeni Akit
Yılın haber araştırma ekibi – Kenan Kıran / Abdurrahman Şimşek – Sabah gazetesi
Yılın internet sitesi genel yayın yönetmeni- Ersin Çelik – Yeni Şafak
Yılın muhabiri- Lamia Ayhan- A Haber
Markar Eseyan Özel Ödülü- Nergiz Erdik
Yılın gazetesi- Türkgün – Mehmet Müftüoğlu
Yılın dizisi- Büyük Selçuklu Uyanış- TRT1
Yılın televizyon kanalı- TRT 2 Belgesel
26 Yılın dijital medyası- Gzt – Doğukan Gezer
30 Bayraktar İHA- ‘Milli sanayiye katkılarından dolayı’