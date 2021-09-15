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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ‘medya ödülleri’ sahiplerini buldu: Abdulkadir Selvi, Fahrettin Altun, Hilal Kaplan…

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu.

Fotoğraf: AA

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödüle ‘layık görülenlere’ ödüllerini verdi.


‘Yılın İletişim Ödülü’ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a verildi. ‘Yılın Haber Ajansı Ödülü’ne layık görülen Anadolu Ajansı adına da ödülü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz aldı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da törendeki konuşmasında sosyal medyanın denetim altına alınması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan’a, ise ‘Ailenin Adı Yok’ kitabıyla ‘Yılın Kitabı’ ödülünü verdi.

Diğer ödül sahibi isimler ve kuruluşlar şöyle:

Yılın Ankara temsilcisi – Zafer Şahin- KANAL D

Yılın köşe yazarı- Abdulkadir Selvi- Hürriyet gazetesi

Yılın gazetecisi- Batuhan Yaşar – İhlas Medya

Yılın internet gazetesi – Süper Haber TV

Yılın televizyon programı – Mesut Yar- Star TV

Ahmet Kekeç Özel Ödülü – Hakan Kekeç

Ferhat Koç Özel Ödülü – Milli Gazete

Yılın yerel internet sitesi- Kon Haber – Yaşar Toy

Yılın yerel internet televizyonu- Mardin Life – Mardin – Kadir Üründü

Yılın TV yorumcusu- Emin Pazarcı – Akşam Gazetesi

Yılın TV yöneticisi- Dr. Zahid Akman – KANAL 7

Yılın araştırmacı gazetecisi- Murat Alan- Yeni Akit

Yılın haber araştırma ekibi – Kenan Kıran / Abdurrahman Şimşek – Sabah gazetesi

Yılın internet sitesi genel yayın yönetmeni- Ersin Çelik – Yeni Şafak

Yılın muhabiri- Lamia Ayhan- A Haber

Markar Eseyan Özel Ödülü- Nergiz Erdik

Yılın gazetesi- Türkgün – Mehmet Müftüoğlu

Yılın dizisi- Büyük Selçuklu Uyanış- TRT1

Yılın televizyon kanalı- TRT 2 Belgesel

26 Yılın dijital medyası- Gzt – Doğukan Gezer

30 Bayraktar İHA- ‘Milli sanayiye katkılarından dolayı’

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