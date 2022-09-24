Çok kullanımlık lensler, gözde enfeksiyon riskini dört kat artırıyor

Londra Üniversitesi (UCL) ve Moorfields Göz Hastanesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırmaya göre yeniden kullanılabilir kontakt lens takan kişilerin, günlük lens kullananlara göre görme bozukluğuna yol açan göz enfeksiyonu geliştirme olasılığı yaklaşık dört kat daha fazla.

Fotoğraf: Pixabay (slavoljubovski)

Göz alanında uzman Amerikan Tıp Dergisi ‘Oftalmoloji’de yayınlanan çalışmada, ‘lenslerin yeniden kullanılması’, ‘gece veya duşta takılması’ dahil olmak üzere ‘Acanthamoeba keratit’ (AK) riskini artıran durumlar belirlendi.

Acanthamoeba keratitis nedir?

‘Acanthamoeba keratitis’ kalıcı görme kaybına veya körlüğe neden olabilen nadir fakat ciddi bir enfeksiyon. Acanthamoeba; suda, toprakta ve kanalizasyon sistemlerinde yaygın biçimde bulunan küçük tek hücreli canlılara verilen isim. Bu küçük parazitler korneaya (gözün berrak ön yüzeyi) saldırınca ortaya çıkan enfeksiyona Acanthamoeba keratitis deniyor.

UCL Oftalmoloji Enstitüsü ve Moorfields Göz Hastanesi Profesörü John Dart “Son yıllarda Britanya ve Avrupa’da Acanthamoeba keratitinde bir artış gördük. Halk sağlığı müdahalesini gerektiren bu nadir enfeksiyonu önlemek mümkün” dedi.

Görme seviyesi yüzde 25’in altına düşebilir

AK, kist oluşturan bir mikroorganizma olan Acanthamoeba’nın yarattığı enfeksiyon nedeniyle gözün ön yüzeyi olan korneanın ağrılı ve iltihaplı hale gelmesine neden oluyor. Ciddi şekilde etkilenen hastaların görme seviyesi yüzde 25’in altına düşebiliyor veya hastalar tamamen körleşebiliyor. Etkilenen kişilerin yaklaşık yüzde 25’i hastalığı tedavi etmek veya görme yetisini geri kazanmak için kornea nakline ihtiyaç duyuyor.

Araştırmaya AK’li 83 kişi de dahil olmak üzere 200’den fazla Moorfields Göz Hastanesi hastası ve kontrol grubu olarak değerlendirilen 122 kişi katıldı.

Yeniden kullanılabilir yumuşak kontakt lens takan kişiler için, günlük tek kullanımlık lens kullanan kişilere kıyasla AK gelişme ihtimali 3,8 kat daha fazla çıktı. Lensle duş almak AK olasılığını 3,3 kat, gece lens takmak ise 3,9 kat artırdı.

Suyla temastan kaçının

Kontakt lens kullananların deniz, havuz ve duş gibi alanlarda suyla temasa çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Profesör Dart ‘özellikle birçok kişinin lenslerini bir sağlık uzmanıyla konuşmadan çevrimiçi satın alabildiği göz önüne alındığında’, her lens kutusunun üzerinde mutlaka ‘suyla temas ettirmeyin’ etiketi gibi basit bir uyarının bile göz sağlığımız için önemli olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: Pixabay (slavoljubovski)

Uzmanlar, “enfeksiyonlardan korunmak için lenslerinizi takmadan önce mutlaka ellerinizi iyice yıkayıp kurulamalısınız” diyor.