Çocukların gözünden en toksik online platformlar

Yeni bir araştırma, hangi online platformların çocuklar için nasıl riskler taşıdığını ortaya koyuyor.

Yeni nesil sosyal medyanın içine doğuyor, hayatı çevrimiçi / çevrim dışı diye ayırmıyor. Ebeveynler ise bırakın yararını zararını kestirmeyi, çocuklarının ‘hibrit‘ hayatını tam olarak anlayamıyor bile.

PCMag’de yayımlanan bir haber; hızla akan görüntüler, karmaşık paneller, sürekli değişen algoritmalar arasında çocuğunun nelere maruz kaldığını bilmek isteyen ebeveynler için rehber niteliğinde.

Güvenli İnternet kullanımı konusunda hizmet veren ExpressVPN’nin yaptığı bir araştırmaya dayanan yazıda en toksik sosyal platformlar ve çocukların tehdit olarak gördüğü durumlar sıralanıyor.

Araştırmada, ABD ve Britanya’da 2 binden fazla çocuğa çevrimiçi ortamlarda en çok hangi sorunları yaşadıkları soruldu.

Çocuklar küfürden, ebeveynler zorbalıktan korkuyor

Çocukların bildirdikleri en önemli sorunlar; birisinin onlara ‘kaba davranması / küfretmesi’ (yüzde 34), ‘korkutucu videolar’ (yüzde 31) ve ‘korkutucu fotoğraflar’ (yüzde 26) oldu.

Ankete katılan 2 bin yetişkinin yanıtı ise biraz daha farklıydı.

Ebeveynler, çocuklarının karşılaştığı en önemli sorunun (yüzde 59) ‘zorbalık‘ olduğuna inanırken, çocuklar bunu en kötü dördüncü sorun (yüzde 22) olarak bildirdi. Zorbalıktan sonra yetişkinler en çok ‘sınırları zorlama, ilişki kurmaya çalışma, korkutma‘ gibi tehditleri (yüzde 45) ve rahatsız edici görseller/videolar (yüzde 43) sıraladı.

Kötü niyetli kullanıcıların istekleri

İnternette gezinin kötü niyetli kullanıcıların çocuklardan uygunsuz bilgiler istemesi de ciddiye alınması gereken bir tehlike. Ankete katılan çocukların yüzde 17’si bir yabancının okullarının adını sorduğunu ve yüzde 14’ü de ev adreslerini için sorduğunu söyledi.

Yine çocukların yüzde 21’i, birilerinin kendilerine bir şey satmak istediğini bildirdi.

4-13 yaş arasındaki çocuklar İnternette günde ortalama 28 dakika geçiriyor ve tüm bunlar bu kısa sürede gerçekleşiyor. Harcanan süre çocuklar büyüdükçe artıyor: 4 yaşındakiler 21 dakika geçirirken, 13 yaş 45 dakika geçiriyor.

Çocukların en çok zorbalığa, korkutucu görüntülere ve diğer olumsuz senaryolara maruz kaldığı platformlar ülkeye göre de değişiklik gösteriyor.

ABD’li çocuklara göre en olumsuz platformlar

YouTube (yüzde 43)

Facebook (yüzde 35)

TikTok (yüzde 28)

Roblox (yüzde 27)

Instagram (yüzde 26)

Britanyalı çocuklara göre en olumsuz platformlar

Roblox (yüzde 34)

YouTube (yüzde 34)

TikTok (yüzde 25)

Fortnite (yüzde 21)

Facebook (yüzde 16)

13 yaş altı giremiyor

YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook, 13 yaşından küçük çocukların hesap oluşturmasına izin vermiyor. Ancak Britanya’daki çocuklar için en çok sorun Roblox’ta yaş sınırı yok.

Öte yandan çocukların dörtte biri internette yaşını doğru söylemiyor. Dolayısıyla normalde olmamaları gereken platformlarda da bulunabiliyor.

Çocukların büyük bir çoğunluğu (yüzde 84), ebeveynlerinin ve velilerinin onlara internet güvenliğini öğrettiklerini söyledi. Ebeveynlerin çoğu da (yüzde 76), çocukların bu konudaki eğitiminden kendilerini sorumlu tutuyor.

Ebeveynlerin yalnızca yüzde 8’i ‘okulların’, yüzde 5’i ‘sosyal medya şirketinin’ sorumlu olduğunu düşünüyor.

Araştırmanın kaynağı ExpressVPN‘e Türkiye’den yalnızca VPN kullanarak erişmek mümkün.