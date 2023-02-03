‘Çocuğa cinsel istismar’dan hüküm giymişti: Eski pop yıldızı Gary Glitter serbest

78 yaşındaki eski pop yıldızı Gary Glitter, ‘çocuğa cinsel istismar’dan mahkum edildiği 16 yıl hapis cezasının yarısını çektikten sonra serbest bırakıldı.
1970’lerin popüler glam rock (rock ve pop müzik türü) yıldızı Britanyalı Gary Glitter’in kariyeri 1999’da ‘çocuk pornosu’ indirmekten mahkum edilmesiyle çöküşe geçmişti.
Glitter, mahkumiyetinin ardından 2015′ yılında da üç kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunmaktan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Glitter, üç hafta süren duruşmanın ardından suçlu bulunarak mahkum edilmişti.
16 yıl hapis cezasına çarptırılan Glitter, cezasının yarısını çekmesinin ardından serbest bırakıldı.
Glitter 12 ve 13 yaşlarındaki iki kızı sahne arkasına soyunma odasına çağırıp cinsel saldırıda bulunduğunda şöhretinin zirvesindeydi.