Çin önce ‘sinyal aldık’ dedi, sonra haberi sildi: Uzaydan ses geldi mi?

Çin yayın organı Science and Technology Daily, uzaydan ses sinyalleri alındığını yazdı. Sonrasında haberi yayından kaldırdı.

Fotoğraf: Credit: Ou Dongqu/Xinhua/ZUMA

Çin’in devlet destekli yayın organı Science and Technology Daily, ülkenin güney batısındaki dünyanın en büyük radyo teleskobu Sky Eye üzerinden dünya dışı canlılardan sinyal alınmış olabileceğini yazdı. Haber daha sonra yayından kaldırıldı.

Dünya dışı uygarlık arama konusunda çalışan ekipten Zhang Tonjie’ye dayanılarak verilen haberde, alınan sinyallerin daha öncekilerden farklı olduğu yazıldı.

Bloomberg’e göre, Çin’in sosyal medya ağı Weibo’da yayılıp diğer medya kuruluşları tarafından yayımlanmasının ardından haber siteden kaldırıldı. Neden kaldırdığına dair sorular cevapsız kaldı.

Sky Eye, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemevi, Pekin Normal Üniversitesi ve California Üniversitesi’nin, Eylül 2020’de, Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde kurduğu radyo teleskobu. Yaklaşık 500 metre çapıyla dünyanın en büyüğü.