‘Cin çıkarıyorum’ diye yapılan müdahalede ölüm: Üç kişi tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişinin ‘cin çıkarma’ bahanesiyle yapılan müdahalede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan altı şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Ereğli ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu Hasan Alluş (38), 17 Kasım’da yaşadığı sıkıntı nedeniyle Ziya Gökalp Mahallesi Şair Zihni Caddesi’ndeki Suriyeli İbrahim A’nın (39) evine gitmiş, İbrahim A’nın ‘cin çıkardığını’ söyleyerek yaptığı müdahalede nefessiz kalarak fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İbrahim A. ile Alluş’un ailesinden H.A. (37), İ.E.H. (37), Y.A. (30), V.A. (17) ve H.A. (15) gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan altı şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim A. ile İ.E.H. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.A, Y. A. ile V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.