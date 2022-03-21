Çiğdem Toker: ‘Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak’ propagandasının sonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü hizmete açılış töreninde, “Yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla, eğer buradaki aylık, yıllık bedel onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Bizler devletin kasasından ödeyeceğiz” dedi.
Normal koşullarda bu söz, “Milletin, devletin cebinden bir kuruş çıkmayacak” propagandasının sonudur.
Kesin olan şudur: Hizmet edeceğim diye oy isteyen iktidar, vatandaşının sırtına döviz üzerinden on yıllar sürecek yüzlerce milyar dolar borç yükleyip gidemez. Bunu yapıyorsa da önceliği halk değil, sermayedir. Net.