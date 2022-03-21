Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: ‘Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak’ propagandasının sonu


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü hizmete açılış töreninde, “Yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla, eğer buradaki aylık, yıllık bedel onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Bizler devletin kasasından ödeyeceğiz” dedi.

Normal koşullarda bu söz, “Milletin, devletin cebinden bir kuruş çıkmayacak” propagandasının sonudur.


Kesin olan şudur: Hizmet edeceğim diye oy isteyen iktidar, vatandaşının sırtına döviz üzerinden on yıllar sürecek yüzlerce milyar dolar borç yükleyip gidemez. Bunu yapıyorsa da önceliği halk değil, sermayedir. Net.

Çiğdem Toker’in yazısı

SON HABERLER

Mehpare Çelik: Artık spiker yok, sahibinin sesleri var

30 yıl TRT televizyonu ve radyosunda spikerlik, yapımcılık görevlerinde bulunan, gençlere etkili ve güzel konuşmayı öğretmeye devam eden Mehpare Çelik, son 20 yılda Türkçe’nin ‘katledildiğini’ söylüyor.

Avrasyacılığın beyin ölümü

Ana akım medya organlarının savunucularını konuk etmeye doyamadığı, son zamanların popüler Avrasyacılık akımı ciddi bir kriz yaşıyor.

Sandığı kurcalamanın, kurcalayana bir yararı oldu mu bugüne dek?

Bizlerin farkında olduğu her şeyin, muhalefet partileri de farkında. Daha doğrusu, böyle ummak gerekir. İktidarın her hamlesine karşı kendi planlarını yapacaklardır. Bu seçim, onlar için de herhangi bir seçim olmayacak, ola ki kaybederlerse o akşam TV ekranına çıkıp “Önümüzdeki seçimde kazanacağız, merak etmeyin” dedirtmezler artık hiç birine. Dedirtmezler. Umalım ki halkın ne halde olduğunu iyice kavrasınlar ve sokaktaki yoksulluk, umutsuzluk, endişe ve ‘köprüden önceki son çıkış’ duygusu, o ceylan derisi koltuklara ulaşabilsin. Umalım, bin kez umalım, binlerce kez umalım bunu.