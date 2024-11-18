CHP’ye göre ‘vatandaşı kurutma işi’: Ulusal taşıt tanıma sistemi ne?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz hükümetin araçlar için uygulamaya geçireceği ulusal taşıt tanıma sisteminin (UTTS) ‘vatandaşı kurutma işi’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt alımında taşıtların plaka bilgisinin yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik iletilmesini sağlayacak UTTS’ye ilişkin düzenleme yaptı.

​​​​​​​Sistemle akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenlerle ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.

Sistem vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025’ten itibaren zorunlu olacak.

Ayrıca 1 Temmuz 2025’ten itibaren sıfır taşıtlar kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde, özel taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025’e kadar UTTS kapsamına dahil olacak.

AA‘nın aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulamayla ilgili şunları dedi:

“UTTS’nin devreye alınmasıyla elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Akaryakıt istasyonlarının bu sistemin kurulması ve işletilmesi sürecinde gereken her türlü desteği vermesi önem taşıyor.

Sistem kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe ait olacak.”

CHP’den tepki

ANKA‘nın aktardığına göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan CHP’li Yavuzyılmaz’sa bunu ‘AKP’nin vatandaşı kurutmak için girdiği son iş’ olarak niteledi:

“Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde aracına bu sistemi taktırmak için vatandaşın araç başına ödeyeceği tutar 2 bin 172 iki lira. İlk etapta cihaz takılacak 20 milyon araç sahibinin ödeyeceği tutar 43 milyar lira. Türkiye’deki 8 bin akaryakıt istasyonlarının sistemi kurmak için harcayacağı tutar 150 milyon dolar. Güncel kurla 5 milyar lira. Toplam 48 milyar liralık bir tutarın harcanması gerekiyor.

Oysa Türkiye’de ulusal taşıt tanıma sistemine benzer bir sistem zaten var ve kullanılmakta. Farklı istasyonlar tarafından kullanılan Türkiye’deki mevcut araçların yüzde 80’ine takılı durumda farklı markalardaki taşıt tanıma sistemleri var. Bu farklı markalardaki taşıt tanıma sistemlerinin tümü birbirine entegre edilebilir durumda.

Neredeyse masraf yapmadan bu altyapıyı, yeni bir yazılımla ve düşük maliyetle araçların yüzde 100’ünde aktif hale getirmek mümkünken, sil baştan yapıp, bu cihazları çöpe atıp aynı işi yapan yeni bir taşıt tanıma sistemini mecbur hale getirmek hem vatandaşa, hem akaryakıt firmalarına devasa tutarda masraf yaptırmak niye?”